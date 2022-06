Pescoluse, fino a mille euro al giorno per un gazebo in spiaggia: è polemica

"Non c’è solo il bene materiale, ma il coinvolgimento del cliente in tutto ciò che dà forma e sostanza alla nostra cultura", commenta il titolare.

Fare la spesa è sempre più costoso, ma anche andare in vacanza non è per tutti. Lo testimoniano i costi alle stelle di alcuni stabilimenti balneari.

Pescoluse, mille euro al giorno per un gazebo in spiaggia

Nelle spiagge a 5 stelle anche una vacanza diventa costosissima.

Fino a 1000 euro con prenotazione online e pagamento con carta di credito per un posto al sole a Ferragosto, nel Salento. Ne è un esempio “Le Cinque vele”, sul mare cristallino di Pescoluse.

Non solo il bene materiale: al posto in prima fila davanti alle splendide acque del posto si aggiungono servizi extra per coccolare il cliente.

Lo ha spiegato al Corriere della Sera il titolare, Alessandro Stivala. “Non c’è solo il bene materiale, la suite sulla battigia, l’ombrellone, il lettino, il rinfresco, ma l’esperienza nel suo insieme, il coinvolgimento del cliente in tutto ciò che dà forma e sostanza alla nostra cultura, perciò il prezzo può sembrare caro solo a chi nel nostro lido non ci è mai venuto”, ha dichiarato.

I mille euro per l’area exlusive – che comprende salottino, due lettini “king size extra comfort”, teli mare in comodato gratuito, acqua al mattino, aperitivo con frutta e bollicine – diventano 1.099 se si sceglie il “pacchetto pranzo con food box” e l’opzione “paracadute” per avere il rimborso del 70% qualora la prenotazione dovesse essere cancellata entro 14 giorni dall’arrivo.

La famiglia media, tuttavia, preferisce altre soluzioni e sceglie altri lidi. Infatti, lo stesso gestore ha precisato: “Abbiamo una clientela affezionata che apprezza i nostri servizi e non bisogna dimenticare che la tendenza è quella di fare vacanze più brevi, ma spendendo anche più che in passato per servizi di qualità”.

Poi ha ricordato: “Abbiamo un territorio molto bello, sia pure con tante cose ancora da migliorare, ma noi, mettendoci in discussione per quattordici anni, abbiamo cercato di distinguerci offrendo non solo servizi di alto livello, ma anche esperienze sensoriali, dai sapori, agli odori, alle storie antiche.

Il cliente è felice perché, in qualche modo, lascia da parte lo stress e ritrova sé stesso“.