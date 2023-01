In provincia di Ferrara, prima delle feste di Natale, un uomo aveva picchiato un professore di un istituto reo di aver discusso con una sua alunna in seguito ad un richiamo.

Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e denunciato per lesioni.

Picchia l’insegnante perché aveva sgridato l’allieva: denunciato il patrigno

Un docente ha il compito di richiamare con un allievo quando sbaglia e quindi ciò che ha fatto il professore di un istituto superiore di Copparo, nel Ferrarese, è più che giusto. Non la pensava allo stesso modo il patrigno della giovane rimproverata che, dopo aver parlato con la ragazza si è scagliato contro il professore colpendolo con un pugno.

Il tutto è avvenuto all’interno della scuola. L’aggredito, 40 anni, si è recato in pronto soccorso, all’ospedale di Cona, per essere refertato.

La denuncia e l’identificazione dell’aggressore da parte dei carabinieri

Nulla di grave, fortunatamente, per il professore che, per non lasciare il gesto brutale impunito, ha deciso di indicare il patrigno della sua alunna alle forze dell’ordine. I militari dell’arma dei carabinieri sono riusciti a rintracciare l’aggressore e l’hanno denunciato per reato di lesioni personali.

Molto probabilmente il patrigno della ragazza era incesurato e quindi resterà, forse, a piede libero.