Picchia la compagna incinta, arrestato un 30enne a Modena

A Modena, un 30enne picchia e minaccia di morte la compagna incinta: a seguito della denuncia della donna, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Deve rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ipotesi di reato è aggravata dallo stato di gravidanza della donna.

La misura cautelare, applicata dai carabinieri, è entrata in vigore nella giornata di sabato 2 dicembre. È quanto riferito dalla Procura di Modena. Oltre a essere accusato di maltrattamenti, il 30enne arrestato è indagato anche per stalking.

Le indagini svolte sul caso hanno portato alla luce una storia di abusi. Le autorità, infatti, hanno constatato che la donna subiva violenze e veniva fisicamente punita con schiaffi al volto e calci da tempo.

Nel fascicolo, viene sottolineato dalla procura un episodio in particolare risalente al mese di giugno del 2022. In questa circostanza, l’uomo aveva afferrato per un braccio la compagna, torcendoglielo con forze brutale e provocandole una frattura. Arrivati in ospedale, il giovane uomo ha minacciato la fidanzata, asserendo che le avrebbe dato fuoco se avesse denunciato le violenze.

Con il procedere delle indagini, sono emerse numerosi episodi di aggressione. Spesso, il 30enne ha tappato la bocca della vittima per impedirle di chiedere aiuto e l’ha minacciata di morte.

L’ultimo episodio di violenza ricostruito dalle autorità risale allo scorso 14 novembre, quando l’indagato, dopo aver incontrato la compagna, le aveva chiesto una ricarica PostePay di dieci euro. quando la donna ha rifiutato di versare la somma richiesta, lui ha cominciato a colpirla con schiaffi, calci alla schiena e sputi.