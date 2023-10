Pierfrancesco Favino: "Sono stato con un uomo, almeno mi sono tolto lo sfizio"

Pierfrancesco Favino ha confessato per la prima volta di aver avuto un’esperienza omosessuale quando era più giovane.

Pierfrancesco Favino: l’esperienza omosessuale

Oggi Piefrancesco Favino è uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano e, accanto ad Anna Ferzetti, ha realizzato il sogno di diventare genitore di due splendide figlie. In un’intervista a Grazia l’attore ha confessato per la prima volta che in passato avrebbe avuto un’esperienza omosessuale, e ha dichiarato: “Non fu nulla di carnale. Un uomo più grande di me mi corteggiava, e io ho voluto togliermi un dubbio sulla mia sessualità, per non portarmelo dentro tutta la vita. L’ho sciolto, ho capito che omosessuale non lo ero. Era un tempo in cui se sentivi un’emozione per un uomo ti chiedevi cosa avevi di sbagliato“. Sui social in tanti sono rimasti stupiti dalla conduzione fatta dall’attore che, in passato, è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Favino al momento è al cinema con il film Comandante, in cui veste i panni del comandante del sommergibile Cappellini, Salvatore Todaro. L’attore non ha svelato ulteriori retroscena in merito all’esperienza omosessuale da lui avuta in passato, e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.