Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Temptation Island? La risposta dell’ex gieffina

Dopo il Grande Fratello Vip, vedremo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi anche a Temptation Island?

Negli ultimi giorni si è spesso parlato della possibile partecipazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla prossima edizione di Temptation Island. A luglio avrà difatti inizio su Canale 5 la nuova stagione del reality show incentrato sulle tentazioni. Stando dunque a quanto emerso finora, il programma vedrà sia personaggi famosi sia persone comuni.

Proprio per tale motivo, si era vociferato della probabile presenza di alcune coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Ad ogni modo, già Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno smentito la loro partecipazione a Temptation, rattristando così molti fan e telespettatori. Ecco dunque che ora anche Giulia Salemi, nel corso di una recente intervista, ha affermato che per il momento non ha ricevuto nessun invito ufficiale da parte della produzione.

I rumors sulla coppia circolati in queste settimane paiono quindi non avere basi solide. Il fatto che l’influencer italo-persiana non abbia detto di non voler prendere parte al programma lascia tuttavia i fan ben sperare. L’ex gieffina è sembrata infatti aperta all’ipotesi di mettersi ancora in gioco in un reality, pur se del tutto differente nella sostanza rispetto al GF Vip.