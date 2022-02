Pietracatella, auto si ribalta nell’incidente: ricoverata una donna

Incidente stradale a Pietracatella, in provincia di Campobasso, Molise, dove un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata: a bordo c'era una famiglia.

Incidente stradale a Pietracatella, in provincia di Campobasso, Molise, dove un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata: a bordo c’era una famiglia. Ricoverata la madre.

Incidente a Pietracatella

Il sinistro è avvenuto nella serata di sabato 19 febbraio, sul tratto della Strada Statale 645, chiamata anche Fondo Valle del Tappino, che collega il capoluogo molisano alla città di Foggia.

Un’auto con a bordo una famiglia composta da padre, madre e figlia stava percorrendo la strada quando ha perso il controllo e si è ribaltata. Fortunatamente non ci sono stati morti, e l’unica in condizioni più gravi è la donna, che è attualmente ricoverata ma non in pericolo di vita.

Le dinamiche e i soccorsi

Non è ancora chiaro cosa abbia portato il conducente a perdere il controllo della vettura e a portare al conseguente cappottamento dell’automobile. Subito dopo l’incidente, sono prontamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza la zona, insieme al personale sanitario del 118, che ha medicato padre e bimba – che hanno riportato solo lesioni superficiali – mentre hanno trasportato in ospedale la madre per un ricovero precauzionale.

Sul posto anche i Carabinieri e gli addetti ANSA.