Pippo Baudo, come sta: apparizione a sorpresa in collegamento a Citofonare Rai 2

Questa mattina i telespettatori sintonizzati su Rai 2 hanno avuto una gran bella sorpresa, visto che Paola Perego e Simona Ventura hanno deciso di organizzare nella cornice del loro Citofonare Rai 2 un breve blocco con ospite speciale Pippo Baudo.

Il celeberrimo conduttore siciliano, un vero e proprio pilastro della televisione italiana, si è infatti collegato in diretta con le due conduttrici per scambiare quattro chiacchiere con l’ospite in studio, Michele Guardì, il collega dietro al successo di una trasmissione molto amata come I Fatti Vostri e suo amico storico. Proprio grazie a Baudo, infatti, Michele Guardì aveva iniziato la sua carriera.

Pippo Baudo: l’ospitata a Citofonare Rai 2 mette fine alle voci sul suo stato di salute

Era da ormai diverso tempo che Pippo Baudo non presenziava in una trasmissione tv, seppure in questa occasione non si sia presentato fisicamente. La sua presenza, anche se in collegamento telefonico, avrà di certo fatto piacere a molti, preoccupati per il suo stato di salute. Come saprete, infatti, qualche giorno fa si era diffusa la notizia che Baudo stesse male, un’informazione rivelatasi poi del tutto scorretta e smentita dallo stesso Baudo. I rumors erano iniziati a circolare sulla scia di alcune dichiarazioni di Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, che ai microfoni di Italia sì aveva dichiarato: “Pippo Baudo sta male”

Subito dopo il suo intervento (in studio le sue parole si sono sentite malissimo, per dei problemi di audio) le due conduttrici della trasmissione si sono prodigate ad invitare Baudo in trasmissione, magari per un “pranzo” in loro compagnia. Chi sa che il loro sogno non si possa avverare presto?

Qui sotto il video del suo intervento.