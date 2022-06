Piqué e Shakira si separano: è la stessa cantante ad annunciare la rottura con un comunicato: "Ora chiediamo privacy per i nostri figli".

Piqué e Shakira si separano: l’annuncio in un comunicato

Questa volta è ufficiale: Shakira e Piqué si separano. Dopo 11 anni di matrimonio da cui sono nati due figli, la cantante colombiana annuncia la rootura della coppia in un comunicato:

“Io e Gerad Piqué ci siamo separati. Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione“.

Shakira all’ospedale

Verso fine maggio la cantante colombiana era stata avvistata in ospedale, e qualche malelingua ha subito fatto circolare la voce che la causa di quella visita potesse riguardare Piqué.

Oltre al comunicato della separazione, Shakira ha voluto chiarire anche questo episodio con un post su Twitter: “Ragazzi, recentemente ho ricevuto molti messaggi di persone preoccupate che mi hanno visto in ospedale a Barcellona. Volevo farvi sapere che quelle foto risalgono allos corso 28 maggio, quando ho dovuto accompagnare mio papà in ambulanza dopo una brutta caduta.

Grazie a tutti per l’appoggio e l’affetto“.

Shakira non perdona il tradimento

Nella giornata del 2 giugno El Periodico aveva rilanciato la notizia del presunto tradimento del calciatore blaugrana con uan studentessa ventenne.

Il capitano del Barcellona da un mese avrebbe lasciato la sua casa, trasferendosi in un appartamento dove viveva nel 2011, quando la storia d’amore con Shakira era ai suoi albori.

Sempre nell’articolo si racconta di come la 45enne colombiana non tollerasse le notti brave vissute dal marito con il compagno di squadra Riqui Puig per i nightclub della città, fino alla scoperta del tradimento.

La donna misteriosa

Sui social circolava la notizia che la misteriosa amante potesse essere la madre del compagno di squafdra 17enne Pablo Gavi, smentita però quasi subito.

Come già scritto precedentemente, si tratta infatti di uan studentessa di 20 anniche lavora come hostess di eventi.

Secondo El Periodico, quindi, “Shakira sa bene chi è. È proprio la sua comparsa nella vita del calciatore che ha indotto la coppia a decidere di vivere separata“.

Scelta che ha portato inevitabilmente alla rottura totale di una delle coppie più longeve del mondo dello showbusiness.