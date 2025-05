Polemiche a Milano per un cartello contro gli israeliani in una merceria

Un cartello controverso nel cuore di Milano

Recentemente, una merceria situata nel centro di Milano ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica per un cartello affisso sulla sua porta. La scritta in ebraico “israeliani sionisti non sono i benvenuti qui” ha scatenato un’ondata di polemiche, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e sull’antisemitismo.

Questo episodio ha messo in luce le tensioni esistenti tra le diverse comunità e le opinioni contrastanti riguardo al conflitto israelo-palestinese.

Reazioni e proteste

Il cartello è stato segnalato da Roberto Della Rocca, ex membro della Camera di commercio israelo-italiana, che ha condiviso la notizia sui suoi social media. La reazione del pubblico è stata immediata e intensa, con molti che hanno espresso la loro indignazione per il messaggio discriminatorio. Un video di una giovane donna di origine israeliana, che ha avuto un alterco con la proprietaria del negozio, è diventato virale, amplificando ulteriormente la controversia. Le immagini hanno mostrato la frustrazione e la rabbia di chi si è sentito colpito da quel messaggio, rendendo evidente quanto sia delicato il tema.

La risposta dei proprietari

In seguito alle polemiche, i titolari della merceria hanno deciso di rimuovere il cartello, giustificando la loro scelta con la necessità di garantire la sicurezza. Hanno dichiarato: “È stato interpretato male e ci dispiace, ci fa arrabbiare molto”. Hanno inoltre sottolineato che non sono antisemiti né razzisti, cercando di chiarire la loro posizione. Tuttavia, la loro spiegazione non ha placato le critiche, e molti continuano a chiedere una riflessione più profonda sulle parole e sui messaggi che vengono diffusi, specialmente in un contesto così carico di significato come quello attuale.