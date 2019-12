Il centrodestra unito raggiunge quasi il 50% dei consensi, mentre il centro-sinistra deve far fronte a un brusco calo di Renzi e Di Maio.

Il centrodestra compatto continua a crescere nei sondaggi politici di oggi, mentre continua inesorabile la disfatta di Matteo Renzi e di Luigi Di Maio. La Lega, secondo le rilevazioni di Index Research, rimane il primo partito registrando il 32,2% dei consensi (perde mezzo punto percentuale rispetto alle scorse settimane), Fratelli d’Italia cresce ancora al 9,8% delle preferenze, mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi rimane al 6,7% guadagnando soltanto 0,1 punti percentuali. Il centrodestra ha la maggioranza assoluta: sommando tutti i voti dei partiti maggiori si ottiene quasi il 50%. Quel poco che manca potrebbe essere guadagnato aggiungendo i consensi del partito di Giovanni Toti, Cambiamo! che si attesta all’1,1%.





Sondaggi politici, centrodestra compatto

Se si andasse a votare oggi, dunque, il risultato del centrodestra sarebbe schiacciante.

Nei sondaggi politici di oggi, infatti, il centrodestra compatto (formato da Lega, FdI e FI) raggiunge quasi il 50% dei voti. La Lega, nonostante un mezzo punto percentuale perso, rimane prima con il 32,2% dei voti. Fratelli d’Italia si attesta al 9,8% mentre Forza Italia rimane attorno al 6,7%. Nella maggioranza, invece, il panorama si fa oscuro, con un brusco calo di consensi a Renzi e Di Maio. Ma andiamo con ordine.

Centro-sinistra

Il Partito Democratico si ferma a 19,2% e non riesce a sfondare nemmeno il 20% ma nonostante ciò si attesta come secondo partito dopo la Lega. Il Movimento 5 stelle invece non sale oltre il 16,2% dei consensi, mentre Matteo Renzi con il nuovo partito Italia viva scende sotto il 5% e si attesta intorno al 4,6% (con un calo di 0,3 punti percentuali rispetto alle scorse settimane).

Il crollo di questi due ultimi partiti (M5s e Iv) è evidente nel sondaggio Index. Tuttavia, il centro-sinistra compatto arriverebbe circa al 40% (esclusi i partiti minori), ben lontano dal risultato degli avversari.