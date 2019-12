"Sarebbe bello poter lavorare con le sardine": sono queste le parole pronunciate da Luigi Di Maio in occasione della manifestazione di Roma.

In occasione della manifestazione della sardine tenutasi ieri a Roma, sabato 14 dicembre 2019, Luigi Di Maio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. “Non nego che avevo la tentazione di passare a San Giovanni” ha detto il ministro degli Esteri e leader politico del M5s. Poi ha aggiunto: “Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero, solo così continueranno a essere forti e coinvolgenti”.

Di Maio ha poi confermato che, per ipotesi, perchè ogni convergenza del M5s è sempre sul programma, sarebbe bello lavorare con le sardine su alcuni questioni come ambiente, giustizia, diritti sociali, lavoro, casa e aiuto alle persone in difficoltà.

La manifestazione di Roma ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Lo slogan era “Rimaniamo umani”. In coro è stata cantata “Bella Ciao”. Poi le voci si uniscono in un unico grido: “Ora per sempre resistenza” e “Roma non si lega”.

Di Maio sulle sardine

Il leader politico del Movimento Cinque Stelle, ha poi voluto parlare della situazione della Banca Popolare di Bari. “Se lo Stato deve mettere soldi per salvare i conti correnti” ha detto Di Maio “dobbiamo fare in modo che quella banca sia nazionalizzata. Il nostro progetto è la banca pubblica degli investimenti”.

Il Ministro ha poi proseguito dicendo che se una banca fallisce non può essere colpa dei risparmiatori. La solidità del sistema è fondamentale, ma se ci sono manager che hanno prestato soldi allo scoperto, devono pagare.

“Il tempo del silenzio è finito” ha concluso.