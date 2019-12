Ambra Battilana, modella italo-filippina, ha rivelato nuovi dettagli sul "bunga bunga" nella villa di Arcore dell'ex premier Silvio Berlusconi.

Era il 22 agosto 2010 quando Ambra Battilana ha partecipato a una serata nella villa di Arcore dell’allora premier Silvio Berlusconi. Oggi, la modella italo-filippina è una delle testimoni nel processo Ruby Ter al Tribunale di Milano insieme ad altri 28 imputati tra i quali diverse “olgettine”. Ambra ha dichiarato: “Berlusconi mi toccò. Le ragazze lo baciavano sulla bocca una dopo l’altra, quasi tutte lo salutavano così”. Ma la donna non ha chiarito nel dettaglio soltanto ciò che accadde ad Arcore: nel suo racconto è compresa anche una molestia che subì nel 2015 dal produttore cinematografico Harvey Weinstein.





Caso Berlusconi, parla Ambra Battilana

Ambra Battilana ha raccontato diversi dettagli su quella sera trascorsa ad Arcore a Villa San Martino, nella casa di Silvio Berlusconi. Da quanto riferito ai magistrati, il leader di Forza Italia “era sempre con le mani addosso alle ragazze”, si faceva “mettere il sedere in faccia” e “baciava i loro seni”.

Sono questi alcuni particolari che sono emersi nel corso dell’udienza di oggi presso il Tribunale di Milano, dove Ambra si trova in veste di testimone. Dopo aver risposto a tutte le domande poste dal pm Luca Gaglio, Ambra ha spiegato di essersi trasferita a New York: “Me ne sono dovuta andare dall’Italia – ha confessato – perché il mio nome era ‘macchiato’ come una escort”.

Nel racconto riportato dalla donna, però, è emersa anche una violenza subita nel 2015 dal produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein. Il procedimento sul caso inizierà il 6 gennaio, ma Ambra ha già riferito che Weinstein “mi palpò”.