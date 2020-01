Lo staff della Lamorgese costa allo Stato 4/5 in meno di quello di Salvini

Lo staff della ministra Lamorgese fa risparmiare lo Stato. La differenza con i costi del precedente team dell'ex ministro Salvini è netta.

Luciana Lamorgese è Ministro dell’Interno da settembre 2019 e ha già cominciato a risparmiare i soldi dello Stato. Il merito sarebbe dello staff Lamorgese che costa molto meno di quello del precedente titolare del Viminale, Salvini.

Lamorgese contro Salvini: i costi dello staff

Lo staff della ministra Luciana Lamorgese, in carica al Viminale dal 5 settembre 2019, punta al risparmio attuando una comunicazione snella e meno politicizzante rispetto a quella invasiva del predecessore Matteo Salvini. Lo staff dell’ex ministro dell’Interno, infatti, era arrivato a pesare enormemente sulle casse dello Stato: si parla di oltre 700mila euro l’anno. Il suo grande e costante impegno sui social network con dirette di ogni tipo e post non solo politici, aveva la necessità di essere curato nei minimi dettagli, per questo Salvini si circondava di uno staff composto da diverse persone.

All’epoca era parte del suo team anche il figlio di Marcello Foa, attuale presidente della Rai.

Luciana Lamorgese è la ministra senza social. La donna si affida ai canali di comunicazione tradizionale quali comunicati stampa e note ufficiali. Probabilmente proprio per questo i numeri dei risultati ottenuti non sono ridondanti come quelli che Salvini vantava sugli stessi social.

Oltre ai funzionari interni dello Stato, la ministra Lamorgese ha dalla sua parte una segreteria particolare e una tecnica con persone assunte dall’esterno in base a un rapporto di fiducia. I componenti di entrambi gli uffici fanno capo direttamente alla Lamorgese. Il numero ridotto dei membri del suo staff comporterà allo Stato un risparmio di circa 560mila euro.