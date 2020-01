A Bibbiano Salvini parlerà anche di Tommaso Onofri: questo l'annuncio dopo la concessione di un permesso premio ad Antonella Conserva.

Nel dare l’appuntamento ai suoi per un comizio a Bibbiano, Matteo Salvini ha annunciato che nel corso della manifestazione parlerà anche del caso di Tommaso Onofri, bimbo di 18 mesi rapito e ucciso nel 2006 a Casalbaroncolo, in provincia di Parma. É infatti del giorno precedente la notizia della concessione di un permesso premio ad Antonella Conserva, condannata a 24 anni di reclusione per il sequestro del piccolo.

Salvini a Bibbiano su Tommaso Onofri

Il leader della Lega ha definito “pazzesca” la concessione all’ex compagna di Mario Alessi, finito all’ergastolo con l’accusa di aver sequestrato e ucciso Tommy insieme a Salvatore Raimondi. A dare la notizia era stato un inviato di News Mediaset secondo cui la Conserva si trovasse fuori dal penitenziario di Bollate, dove è attualmente detenuta. Prima la donna si trovava invece in carcere a Verona.

“Una doccia fredda” per la famiglia della vittima, che si è chiesta se la vita del loro figlio valesse così poco.

La medesima reazione l’ha avuta Matteo Salvini, che si suoi profili social si è chiesto: “Ma quanto vale la vita di un bimbo di 18 mesi?“, per poi affermare che nella città simbolo dell’inchiesta Angeli e Demoni parlerà anche di questo.

Il suo evento è previsto alle 18:00 di mercoledì 23 gennaio 2020 in piazza della Repubblica. Nessun annullamento dunque nonostante la richiesta dei sindaci della zona di evitare comizi dopo l’allarme bomba verificatosi nella cittadina pochi giorni prima.





Anche le Sardine si riuniranno alle 19:00 a pochi metri di distanza per manifestare il loro dissenso. La gestione di entrambe le iniziative vedrà l’impiego di circa duecento agenti.