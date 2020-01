Secondo i dati dal ministero dell'Interno, alle ore 12 l'affluenza alle elezioni regionali 2020 in Calabria è del 9,73%.

Sono stati ufficialmente aperti i seggi in Calabria, così come in Emilia Romagna, per le elezioni regionali 2020 che porteranno al rinnovo del Consiglio e del presidente della regione. Grandissima l’attesa per conoscere i dati relativi all’affluenza e soprattutto al voto. Secondo gli ultimi sondaggi, sembrerebbe essere in testa la candidata di centrodestra che potrebbe ottenere più del 50% dei consensi.

Affluenza elezioni regionali Calabria 2020, ore 12: 9,73%

Secondo i dati appena comunicato dal ministero dell’Interno sul suo portale Eligendo, alle ore 12 si sono recati al voto in Calabria il 9,73% degli aventi diritto.

Elezioni regionali Calabria 2020: seggi aperti dalle 7

Come di consuetudine, l’apertura dei seggi è avvenuta alle 7. Da questo momento i cittadini potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza e scegliere il candidato ritenuto più adatto a governare la propria regione per i futuri cinque anni.

I calabresi avranno tempo fino alle 23, orario in cui tutti i seggi verranno chiusi per procedere alle operazioni di scrutinio.

Affluenza elezioni regionali Calabria 2020

I primi dati relativi all’affluenza sono stati resi noti alle ore 12 dal Ministero dell’Interno. A quest’ora sapremo la percentuale di elettori che si sarà recata a votare. Nell’ultima tornata regionale del 2014 il dato complessivo relativo all’affluenza era stato del 43,80%, più alto rispetto a quello dell’Emilia-Romagna che anche allora rinnovava il suo Consiglio lo stesso giorno della Calabria.

Regionali Calabria 2020: candidati e liste

I candidati che si contenderanno il ruolo di presidente della Regione sono in tutto quattro. Differente il numero di liste che li sostengono che va da un minimo di due ad un massimo di sei.

Le liste per le elezioni in Calabria

Durante le elezioni regionali 2020 in Calabria sarà possibile esprimere il voto per le liste che sostengono i vari candidati:

Per Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle:

Movimento 5 Stelle;

Calabria Civica.

Per Filippo Callipo del Partito Democratico:

Partito Democratico;

Io Resto in Calabria;



Democratici e Progressisti.

Per Jole Santelli, portavoce del Centro Destra:

Jole Santelli Presidente;

Lega;

Forza Italia;

Fratelli d’Italia

UdC;

Casa della Libertà.

Per Carlo Tansi di Tesoro Calabria:

Tesoro Calabria;

Calabria Libera;

Calabria Pulita.

I candidati alle regionali in Calabria

Come predetto sono quattro i candidati alle elezioni regionali della Calabria che concorrono a diventare il prossimo presidente della Regione:

Jole Santelli, l’unica donna candidata, è la portavoce di tutte le liste di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UdC, Casa delle Libertà e Santelli Presidente); Filippo Callipo, detto anche Pippo , gode del supporto di Pd, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria; Francesco Aiello, candidato con il Movimento 5 Stelle, è sostenuto dalle Liste Calabria Civica e Movimento 5 Stelle;