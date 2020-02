Sondaggio Demos, confermato il rallentamento della marcia leghista. Bene la Meloni, che raggiunge i 5 Stelle. Pd oltre il 20 percento.

Sondaggio Demos: cala la Lega, in crescita la Meloni che raggiunge i 5 Stelle. Si assesta Forza Italia con cifre di poco superiori al 6%, mentre Italia Viva resta ferma, con dati che smentiscono quanto sperato dal fondatore a ottobre. Pd oltre il 20%.

Confronto tra Lega e Pd

Bisogna risalire al 4 marzo 2018 per ritrovare dati simili. Quasi due anni fa, nei mesi successivi alle elezioni politiche, si assistette ad un distacco sottile tra Lega e Partito democratico, che ricorda la situazione attuale. Pur trattandosi di sondaggi, gli 8,6 punti percentuali che separano il partito di Nicola Zingaretti da quello di Matteo Salvini sono una notizia. Soprattutto se si considera che la Lega, ora come ora, sta continuando lentamente a perdere il suo consenso, costantemente, ridando respiro al Pd, che dal luglio 2019 ha dimostrato di non essere finito: tra gli esempi più rilevanti, la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna.





Le rilevazioni di Demos

Nella rivelazione bimestrale per Repubblica, Demos conferma che nel mese di febbraio 2020 la Lega resta salda come primo partito italiano con il 29,2% dei consensi, registrando però un -0,3% rispetto a dicembre 2019.

Bene il Pd, che fa un salto in avanti arrivando al 20,6%, guadagnando quindi +1,9% in due mesi. Disfatta per il Movimento 5 Stelle, che continua a perdere punti, registrando un -3,9% di consensi tra l’anno nuovo e il vecchio, e che adesso si trova al 14,4%, spalleggiato dai Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, arrivati ormai al 13,1% con un guadagno del +1,8% da dicembre 2019. Stabile invece Forza Italia di Silvio Berlusconi, che negli ultimi quattro mesi è rimasta stabile sopra i 6 punti percentuali. Male, in parte, Matteo Renzi, che non fa il salto auspicato dalla sua nuova fondazione, che da ottobre 2019 non è mai arrivata al 4% nel sondaggi di Demos. Nonostante questo, con il loro 3,9% di consenso, i renziani restano comunque il partito che sta giocando la parte più forte nel governo Conte due.