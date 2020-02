Salvini incontra Totti sui monti del Trentino: la foto diventa virale

È subito diventata virale la foto che ritrae il leader della Lega Matteo Salvini e l'ex capitano romanista Francesco Totti in vacanza in Trentino.

In poche ore ha fatto il giro del web la foto pubblicata da Matteo Salvini che ritrae il leader della Lega mentre stringe la mano a Francesco Totti. L’immagine con i due “capitani” è stata postata nel pomeriggio del 28 febbraio sugli account social dell’ex ministro dell’Interno, che attualmente sta trascorrendo una breve vacanza nei pressi di Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige. La foto è stata immediatamente commentata da decine di utenti, che hanno sottolineato le due diverse fedi calcistiche dei protagonisti ritratti.





La foto con Salvini e Totti

Visualizza questo post su Instagram Il Capitano!😊 Onore a Francesco Totti👏 Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: 28 Feb 2020 alle ore 6:21 PST



A descrizione dell’immagine, Matteo Salvini ci tiene a ricordare il soprannome con cui sia lui che Totti sono conosciuti scrivendo come didascalia un semplice “Il Capitano. Onore a Francesco Totti”. Il segretario leghista non è però il solo a rimarcare l’omonimo appellativo, con numerosi sostenitori che nei commenti scrivono frasi come: “Da una parte il capitano dall’altra pure”, ma anche “I due Capitani più forti d’italia”.

Le critiche alla vacanza di Salvini

Tra i commenti al post spuntano tuttavia anche numerose critiche a Matteo Salvini, reo di essersi preso una vacanza in montagna proprio nel pieno dell’emergenza coronavirus che sta travolgendo le regioni del Nord Italia.

Nei messaggi a corredo del post su legge infatti: “L’Italia in emergenza sanitaria e il vostro padrone a bere cioccolata calda bel modo di dimostrare solidarietà rimpiango i tempi dei mojito al papete“, anche se non mancano invettive più ironiche come: “Sei andato in montagna per portare sostegno ai vip in quarantena! Sei un grande!”.