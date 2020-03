Sondaggi politici elettorali oggi: cresce la Meloni, male Italia Viva

Nei sondaggi politici elettorali trasmessi da TgLa7 Fratelli d'Italia sfonda quota 12%, mentre Italia Viva subisce il sorpasso di Sinistra Italiana.

Nei sondaggi politici elettorali di oggi 2 marzo mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra registra una crescita complessiva, con tuttavia al suo interno sensibili variazioni dei singoli partiti. Per la precisione, la Lega perde quasi mezzo punto percentuale assestandosi al 30,9%, mentre Fratelli d’Italia guadagna ben otto decimali raggiungendo per la prima quota 12,1%. Guadagna terreno anche Forza Italia, che avanza nettamente fino al 5,7%. Stabile invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che sale dello 0,3% mentre il Pd perde uno 0,2% e arriva al 19,9%,. Si segnala inoltre il sorpasso di Sinistra Italiana ai danni di Italia Viva di Matteo Renzi, che scende al 3,2%.