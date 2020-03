Giuseppe Conte sta limando il decreto contro l'emergenza coronavirus: sono in arrivo misure a sostegno dell'economia e per le famiglie.

Dovrebbe arrivare nel weekend in decreto contro l’emergenza coronavirus per il quale il governo ha intenzione di stanziare 25 miliardi: in arrivo misure a sostegno dell’economia e agevolazioni per le famiglie. Lo stop delle scadenze fiscali del 16 marzo è già stato ufficializzato dal Mef, ma il governo intende introdurre ulteriori novità. Tra le misure del maxi decreto ci potrebbero essere lo stop alle scadenze fiscali e ai mutui, il calo delle bollette per famiglie e imprese, e una serie di ammortizzatori sociali. Si lavora anche per l’introduzione del sostegno alla liquidità delle imprese e per nuovi provvedimenti riguardanti il servizio sanitario.

Coronavirus, in arrivo decreto emergenza

Dovrebbe arrivare nel weekend del 14/15 marzo il nuovo decreto emergenza che intende sostenere famiglie e imprese rispetto alle conseguenze economiche del coronavirus.

Molte le misure al vaglio dell’esecutivo.

Proroga versamenti fiscali

L’ufficio stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha già diffuso una nota nella quale ha annunciato al proroga dei termini di versamento fiscale del 16 marzo. Si tratta di una delle prime misure che verranno inserite nel decreto emergenza coronavirus che il governo sta limando. Potrebbero venire differiti anche i versamenti Iva, le ritenute, le accise. L’Agenzia delle Entrate è pronta a rivedere il calendario dopo l’approvazione del decreto.

Stop a mutui e bollette

Tra le misure principali che dovrebbero emergere dal decreto, inoltre, sono previsti lo stop ai mutui e alle bollette per tutta l’Italia. Il primo (sospensione delle rate del mutuo) riguarda la prima casa e in particolare è una misura a sostegno dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali. Per le bollette, invece, la misura potrebbe riguardare tutta l’Italia.

Rafforzamento sanità

Un altro punto fondamentale riguarda il rafforzamento del sistema sanitario: sono in arrivo, oltre alle 20 mila assunzioni già annunciate, fondi aggiuntivi per gli straordinari dei medici. Potrebbe arrivare anche la possibilità di realizzare reparti “temporanei” e l’abolizione dell’esame di abilitazione per i camici bianchi. La Protezione Civile, inoltre, potrà requisire materiale sanitario sia immobile sia mobile: ad esempio gli alberghi potrebbero essere utilizzati per ospitare le persone in quarantena.

Liquidità delle imprese

Ammonta a 1 miliardo il fondo di garanzia delle Pmi e in totale sono 3,8 miliardi la somma per moratoria di mutui e prestiti e per puntellare le banche.

Sono in arrivo anche finanziamenti a fondo perduto per le aziende che producono mascherine, visto l’ok alla fornitura gratuita per i lavoratori.

Congedo genitori e voucher figli

Sono previsti congedi speciali per i genitori con figli minorenni a casa da scuola oltre a voucher babysitter da 600 euro. Aiuti straordinari anche alle famiglie con disabili in casa.

Cultura

Sono stati chiesti fondi per 100 milioni a sostegno degli spettacoli dal vivo e il cinema. Inoltre, si prevede un rimborso dei biglietti per tutti i concerti, gli eventi, gli ingressi ai musei saltati.

Revisioni, lauree, elezioni

Verranno disposte proroghe di validità delle carte di identità scadute (fino al 31 agosto 2020), oltre al rinvio di tre mesi delle scadenze per le revisioni di auto e moto. In elaborazione anche la richiesta di spostare a fine giugno la chiusura delle sessioni di laurea dell’anno accademico 2018-2019. Infine, potrebbero slittare a fine estate i prossimi appuntamenti elettorali (comunali e regionali).

Attività sportive

Il ministero dello Sport ha già previsto lo stop a ritenute e contributi, oltre alla sospensione degli affitti sia per le società sportive dilettantistiche sia per quelle agonistiche.

Autonomi e Partite Iva

A sostengo dei lavoratori professionisti e delle partite Iva si sta valutando anche l’estensione dell’indennizzo fino a 500 euro al mese per tre mesi (già previsto per le zone rosse).

Potrebbe arrivare, inoltre, anche la sospensione dei contributi previdenziali.

Trasporto aereo e marittimo

Il Ministero dei Trasporti ha richiesto l’istituzione di un fondo per il trasporto aereo e marittimo. Si tratta, probabilmente, di 200 milioni aggiuntivi per il Fondo di solidarietà del trasporto aereo, al sostegno del trasporto marittimo fino a un bonus per taxi ed Ncc.