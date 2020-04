Coronavirus, in serata visita del premier Giuseppe Conte in Lombardia

In serata Giuseppe Conte si recherà nelle prefetture di Milano, Bergamo e Brescia: le tre città maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus.

Nella serata del 27 aprile il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si recherà in Lombardia, per la precisione nelle città di Milano, Bergamo e Brescia, accompagnato dalle rappresentanze amministrative e sanitarie delle rispettive città. Si tratta della prima visita del premier dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Lombardia, che ha visto la regione divenire in breve tempo uno degli epicentri mondiali della pandemia. Al momento non è chiaro se Conte terrà un discorso nelle tre città o se invece si limiterà a un colloquio con le amministrazioni locali.



Coronavirus, visita di Conte in Lombardia

Stando alle poche informazioni trapelate fino a questo momento, sembrerebbe che il premier Conte si recherà dapprima nella prefettura di Milano, per poi successivamente andare in quelle di Bergamo e di Brescia.

Dopo il suo arrivo previsto all’aeroporto di Linate, Conte incontrerà a Milano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sala, il neo presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi e il prefetto di Milano Renato Saccone.

A Bergamo, dove arriverà presumibilmente verso le 20:30, il presidente del Consiglio incontrerà invece il sindaco Giorgio Gori e il prefetto Enrico Ricci, mentre a Brescia si vedrà analogamente con il primo cittadino Emilio Del Bono e con il prefetto Attilio Visconti, nonché con le rappresentanze sanitarie locali.





La Fase 2 in Lombardia

Per quanto riguarda l’inizio della Fase 2 annunciata nella serata del 26 aprile dal premier Conte, il presidente della Lombardia Fontana si è detto pronto a una sua immediata implementazione nella regione, nonostante diversi dettagli che suscitano la perplessità degli amministratori locali: “Alcune cose, a partire dall’ennesima autocertificazione, non ci convincono ma rimaniamo attenti e collaborativi.

Ci sono nodi da sciogliere: chi si prenderà cura dei figli dei lavoratori? Quando e come arriveranno i sostegni economici? Il governo come pensa di tutelare le famiglie? Sono domande ancora aperte che esigono risposte certe perché riaprire è urgente”.