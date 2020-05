Con la riapertura delle attività di ristorazione, il governo starebbe valutando l'ipotesi di abolire il vincolo dei congiunti nella Fase 2.

Con la riapertura delle attività di ristorazione per il prossimo 18 maggio, il governo starebbe valutando l’ipotesi di abolire il vincolo dei congiunti per quanto riguarda gli spostamenti effettuati dai cittadini nella Fase 2. La questione è al momento in fase di discussione da parte dell’esecutivo, con alcuni ministri della maggioranza che spingono invece perché rimanga la limitazione. Se questa ipotesi venisse approvata dunque, dal 18 maggio si potrà tornare a far visita anche ai propri amici, eliminando così le vecchie restrizioni sugli spostamenti motivati da estrema urgenza, necessità lavorative o motivi di salute.