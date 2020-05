Il Governatore Fedriga annuncia di voler riaprire tutto dal 18 maggio: ok anche ai centri sportivi.

Fase 2, il Friuli Venezia Giulia coglie la palla al balzo e annuncia: “Da lunedì 18 maggio qui si riapre tutto”. Come già noto, infatti, a partire dal 18 sarà concessa – dal Governo centrale – maggiore autonomia alle singole Regioni. E perciò, dopo due mesi di stalli, il Governatore friulano, Massimiliano Fedriga, annuncia di vole riaprire tutto. E spazio anche a centri sportivi, piscine e palestre che nel resto di Italia, invece, continueranno – con ogni probabilità – a restare chiuse: “D’accordo con il governo voglio ampliare al massimo il raggio delle riaperture da lunedì. Sono soddisfatto dell’esito del colloquio con il governo. Ha pagato il lavoro di mediazione, ma anche l’aver alzato i toni quando è stato necessario”.

Fase 2 in Friuli Venezia Giulia

Nella giornata di martedì 12 maggio il Friuli Venezia Giulia invierà al Governo tutte le attività economiche che intende aprire a partire da lunedì 18.

Dunque, non solo esercizi commerciali come bar, pizzerie, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, ma anche coloro i quali lavorano nel mondo dell’attività motoria. Per Fedriga, infatti, è importante far ripartire anche piscine, palestre e centri sportivi.





In merito a queste strutture sportive c’è grande curiosità perché bisognerà capire come e con quali strumenti preventivi si potrà rendere l’attività sicura dal possibile contagio da Coronavirus. In particolare, desta grossa preoccupazione il capitolo palestre poiché si tratterà di un’attività da svolgere in luogo chiuso e senza la possibilità di indossare le mascherine.