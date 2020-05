Fase 2 e Faq aggiornate: cosa cambia per la convivenza con il Coronavirus? Dagli spostamenti in auto ai nuovi sport, tutte le novità.

Il Governo aggiorna le Faq sulla fase 2. Nella giornata del 9 maggio importanti novità in arrivo per gli italiani alle prese con le regole da rispettare per convivere con il Coronavirus. Tra i principali aggiornamenti quanto concerne la mobilità: negli ultimi giorni, infatti, in molti hanno provato a capire come fare per essere accompagnati a lavoro o in luoghi di assoluta necessità. Si pensi, per esempio, ai malati terminali costretti a dover fare la chemioterapia e impossibilitati a guidare: fino alla data del 9 maggio si era a rischio sanzione. Ma con l’ultimo aggiornamento delle Faq ci sono novità anche per chi deve praticare sport, per chi pratica surf o sport in mare e per gli agenti immobiliari che potranno far visitare gli immobili ai propri clienti (a condizione che siano vuoti).

Fase 2: il Governo aggiorna le Faq

Come si legge nelle Faq aggiornate dal Governo, in piena fase 2, per quanto concerne gli spostamenti: “Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato, ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di tali condizioni anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.





Restano invariate le condizioni per chi entra all’interno del veicolo: in un’auto possono viaggiare più persone solo alla distanza minima di un metro e con mascherina a meno che non siano conviventi. In tal caso nessuna limitazione. Anche andare in moto in due è possibile, ma solo a chi abita sotto lo stesso tetto.

Le Faq sullo sport

Per quanto concerne le Faq sullo sport, gli aggiornamenti del Governo prevedono che le attività motorie individuali per evitare differenti valutazioni in caso dei controlli delle forze dell’ordine incaricate di vigilare con particolare attenzione su chi frequenta parchi, aree verdi, spiagge. Non solo spazio per i runner o chi fa passeggiate può frequentare i parchi. E se è ancora proibito stendersi un prato o in spiaggia al sole, è consentito: “Fare attività quali yoga, pilates, ginnastica posturale se svolta individualmente in forma libera sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive”.





Con l’aggiornamento delle Faq sulla fase 2 è consentita anche: la pesca sportiva e accesso alle spiagge consentite non solo per chi va in mare a nuotare ma anche per chi fa “surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico svolte individualmente”.

Restano chiusi i centri cinofili e i centri ippici ma chi possiede un cavallo potrà andarlo a prelevare e passeggiare da solo all’esterno della struttura o alla distanza minima di due metri.

Faq sulle visite agli immobili

Inoltre, aggiornamenti importanti anche per chi lavora come agente immobiliari: sono riaperte le agenzie immobiliari, si può riprendere a cercare casa. E dunque gli spostamenti per recarsi in un’agenzia o i sopralluoghi negli immobili di interesse sono adesso consentiti ma a condizione che “tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate.