Il ministro Vincenzo Spadafora annuncia la data di apertura dei centri sportivi in fase 2 da Coronavirus.

La domanda di tutti gli atleti è: “Quando aprono i centri sportivi?”. Dopo mesi di interrogativi sembra finalmente esserci una data certa: stando a quanto riferito dal Ministro Vincenzo Spadafora, infatti, il giorno da segnare in rosso sul calendario è quello di lunedì 25 maggio. Anzi, chi potrà farlo garantendo gli standard di sicurezza potrebbe aprire anche qualche giorno prima. Intanto, importanti novità anche per il mondo del calcio: “Il campionato di calcio riprenderà, se riprenderà, solo se saranno state adempiute una serie di misure, ovvero misure di sicurezza e il protocollo”.

Quando aprono i centri sportivi?

Per Vincenzo Spadafora, dunque, tutto lo sport di base deve ripartire. “I centri sportivi, gli impianti e i circoli devono poter ripartire: ne proporrò la riapertura entro il 25 maggio. Se avremo una risposta positiva dal Comitato tecnico scientifico anche prima del 25 maggio, sarà possibile anticipare questa riapertura”. Spadafora ha aggiunto che la data: “Massima oltre la quale non vorremmo andare è quella.

Metteremo risorse a disposizione per attuare il protocollo di sicurezza per le realtà che avessero problemi ad attuarlo attraverso la società Sport e Salute”.





Novità anche in merito ai fondi destinati al comparto sport da parte del Governo Conte. Per affrontare la crisi da Coronavirus, infatti, stando a quanto riferito da Spadafora sono stati stanziati: “140 milioni di euro. Ci sarà poi anche il voucher per le palestre. Lo sport – aggiunge il ministro – potrà trarre da questo dramma anche una occasione per rigenerarsi.