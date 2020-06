Si trova ora in ospedale Donatella Tesei, colta da un malore mentre stava svolgendo una diretta streaming su Facebook.

Donatella Tesei colta da un malore mentre era in diretta su Facebook. La governatrice dell’Umbria si è accasciata a terra, durante la Festa della Madonna della Pietà e il discorso di Giovanni Legnini, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma.

Malore per Donatella Tesei

Sul posto è accorsa immediatamente un’ambulanza, mentre alcuni presenti durante la diretta della Tesei hanno cercato di aiutarla. I medici riportano che la donna ha subito dimostrato un buono stato di salute, ha persino risposto ad alcune loro domande.

L’ambulanza, proveniente da Norcia, è arrivata in tempo record per i soccorsi. Donatella Tesei è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale di Spoleto, prima però la governatrice ha colto un attimo per salutare la folla con la mano, dalla barella.

Scampato pericolo, ma serve riposo

Non ci sono notizie certe circa l’origine del malore, ma potrebbe essersi trattato di un calo di pressione, probabilmente dovuto allo stress. I medici si sono limitati a rassicurare sulle condizioni di salute della Tesei, riportandole come non preoccupanti né gravi per la sua incolumità.

Ora per lei c’è solo tanto riposo forzato, necessario per recuperare le energie dopo questo spaventoso fatto, si vocifera che già nelle prossime ore possa essere dimessa dall’ospedale di Spoleto. Nel frattempo dalle forze politiche locali, così come dall’opposizione e gli alleati, sono arrivati numerosissimi messaggi di solidarietà e pronta guarigione alla governatrice dell’Umbria.