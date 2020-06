Non ha dubbi il Presidente Inps in merito al pagamento della Cassa Integrazione.

Quando avverrà il pagamento della Cassa Integrazione? Una domanda a cui milioni di italiani, da settimane, sperano presto di dare una risposta. E adesso, secondo quanto rivelato da Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, bisognerà attendere entro venerdì 12 giugno.



In un’intervista concessa a La Repubblica, infatti, il vertice Inps ha rivelato: “Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti”. Inoltre, numeri alla mano, secondo Tridico il Paese sta andando verso una ripartenza: “Stiamo notando un fortissimo calo delle richieste di Cig, stimiamo un meno 50 per cento. Un dato che mi dice che il Paese è ripartito. Finalmente”.

Il pagamento della Cassa integrazione è di vitale importanza per milioni di cittadini dopo la grave crisi economica dovuta dalla pandemia da Coronavirus.

Un periodo che, per Tridico, rappresenta un vero e proprio: “Infarto ma l’Italia è ancora in piedi. E dobbiamo dire grazie al nostro Stato sociale se il Paese, nonostante tutto, è rimasto coeso. Dobbiamo dire grazie alla Cig, ai bonus, al Reddito di cittadinanza”.



Ma per Tridico non è tutto oro che cola ed evidenzia il pericolo di imprenditori che adesso possono approfittarsene con la ‘scusa’ del Covid-19: “Dico che, dal mio punto di osservazione, vedo un Paese con molte zone grigie. C’è ancora tanto lavoro in nero, c’è moltissimo lavoro in ‘grigio’. Una situazione che il lavoratore scopre a sue spese solo quando è il momento di presentare una domanda di aiuto. Allora viene fuori che i contributi non sono stati pagati, o lo sono stati solo in parte”.