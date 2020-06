I sondaggi settimanali parlano chiaro: la Lega Nord aumenta il suo consenso, salendo al 27,3%. Si arrestano PD e M5S.

I sondaggi parlano chiaro e vedono un aumento del consenso per la Lega Nord, mentre si ferma l’avanzata del PD. Si allarga quindi nuovamente la forbice tra il partito di Matteo Salvini e il Pd. Un distacco di 8 punti: il Carroccio risale al 27,3% (+0,3), mentre il Pd scende al 19,1 (-0,4).

Solo terzo il Movimento 5 Stelle, distaccato dal Partito Democratico di ben 4 punti.





I sondaggi: Lega e PD

Secondo la media dei sondaggi settimanale, la Lega ha recuperato di gran lunga il suo consenso.

Il partito guidato da Matteo Salvini, prendendo in considerazione i sondaggi Ipsos, Emg, Ixè, Tecnè, Index Research, Euromedia Research e Swg, guadagna infatti un +0.3 % per cento rispetto alla precedente rilevazione.

Partito democratico e M5S

Segue il Partito Democratico di Nicola Zingaretti al 19.1% e perde lo 0.4%. Sempre più risicato il vantaggio del Movimento 5 stelle su Fratelli d’Italia: il M5s è al 15,8% (-0,2), mentre il partito di Giorgia Meloni è al 14,4% (+0,4).

Forza Italia, Calenda e Renzi

Le cose non vanno benissimo per Forza Italia, in calo rispetto a sette giorni fa (5,6%, -0,4): segnale netto che il partito di Silvio Berlusconi è ormai la terza forza minoritaria all’interno della coalizione di centrodestra. Seguono la Sinistra, che raggiunge il 4%, davanti sia a Carlo Calenda che a Matteo Renzi. Quest’ultimo con Italia Viva (2,7%) subisce una nuova battuta d’arresto: viene sorpassato ancora una volta da Azione (3,0%).

Gilet arancioni, un disastro

Il sondaggio Swg mette in luce anche il mancato consenso da parte dei cittadini nei confronti dei gilet arancioni. Il movimento guidato da Antonio Pappalardo ha riscontrato un forte dissenso da parte del 79 per cento degli italiani, i quali non condividono la protesta avvenuta nei giorni scorsi. I gilet arancioni hanno manifestato in varie città italiane contro le misure di sicurezza decise dal governo durante l’emergenza coronavirus.

Ma non hanno ottenuto il consenso sperato.