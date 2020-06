Probabile slittamento del voto per il Mes a settembre 2020. Nel frattempo, Giuseppe Conte storce il naso per le affermazioni della Merkel.

Probabilmente non ci sarà voto per il Mes se non a settembre 2020. Il premier Giuseppe Conte si è risentito in merito alle ultime dichiarazioni della cancelliera Angela Merkel, ovvero che il Recovery Fund non possa risolvere tutti i problemi dell’Europa.

Mes: voto rinviato a settembre?

“Sul Mes non è cambiato nulla. Rispetto le opinioni della Merkel ma a far di conto per l’Italia è il sottoscritto con Gualtieri e i ragionieri dello Stato e con tutti i ministri”, controbatte Conte all’affermazione della cancelliera tedesca, “Ci stiamo predisponendo per un piano di Recovery plan italiano a settembre”.

Molto probabilmente non si parlerà del Mes al prossimo Consiglio europeo, il 17 luglio 2020. La conferma arriva anche dal grillino Riccardo Ricciardi: “Non credo ci saranno novità al riguardo e quindi il no del Governo italiano sarà netto”, ha detto durante un’intervista a La Repubblica.

Giuseppe Conte sul Mes

“Il Recovery Fund è assolutamente sufficiente per affrontare la crisi. il Mes pone delle condizionalità che metterebbero in ginocchio l’Italia. Il rifiuto del Movimento ad utilizzare il Fondo Salva-Stati non è una questione di principio o di orgoglio, questo deve essere chiaro”, afferma Giuseppe Conte, allineandosi con il Movimento 5 Stelle.

Le dichiarazioni della Merkel lo hanno lasciato con l’amaro in bocca, tanto che il premier ha voluto precisare che il Governo non ha mai pensato di intromettersi nelle decisioni e affari di altri Paesi.

“Non capisco perché invece altri leader europei, e in particolare la cancelliera tedesca, si sentano nel diritto di farlo. È una mancanza di rispetto nei confronti dell’Italia, del nostro presidente del Consiglio, del governo e degli italiani”, ha detto.