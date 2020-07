Sallusti chiama tontolone Toninelli per l'esultanza da stadio contro i Benetton sulla questione autostrade.

Il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, ha detto la sua sulla questione di Autostrade e sulla fuoriuscita graduale dei Benetton dal CdA di Aspi. Per il giornalista il fatto che tutto finirà in mani allo Stato non rappresenta qualcosa di buono in quanto ci sarebbero dei precedenti infelici come quello dell’Ilva e di Alitalia.

Poi l’attacco a Conte che per Sallusti avrebbe evitato lo scontro frontale e avrebbe trovato un modo per accontentare il M5s, motivo per cui non si tratterebbe di una vittoria del governo. E ancora, Sallusti è andato diretto contro l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli accusato di essere un tontolone incapace di leggere tra le righe di quanto accaduto con i Benetton :“L’hanno capito tutti che è finita così, tutti meno il tontolone Danilo Toninelli, il ministro per caso che innescò tutto questo casino.

Ci è voluto un anno per ricomporre in qualche modo i cocci, ma lui essendo tontolone ieri esultava come neppure un ultrà al gol decisivo nella finale di Champions”.

Sallusti contro Toninelli sui Benetton

Ciò a cui il direttore de Il Giornale fa riferimento è il video postato da Toninelli sui suoi social in cui esulta in maniera plateale per la scelta del governo e grida a voce: “Abbiamo vinto, pagano i Benetton”.

Sallusti commenta così: “Sarebbe un incidente da derubricare a fatto di ubriachezza molesta se Toninelli non incarnasse un’anima ancora ben presente nei 5 Stelle e quindi nel governo. Cioè l’anima della politica dell’odio, della vendetta sociale, della frustrazione e dell’incapacità di risolvere i problemi pensando alle conseguenze dei propri atti”.