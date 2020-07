Sono 6 i positivi del focolaio in un ristorante di Vico Equense che però ha scritto nomi falsi nel registro. La reazione di De Luca.

La Campania torna a preoccuparsi per il coronavirus dato che, nelle ultime 24 ore, sono stati 29 i nuovi casi di contagiati in regione. È il numero più alto degli ultimi tre mesi, non erano stati così tanti dallo scorso 28 aprile, quando erano risultate positive 30 persone.

Nello specifico 6 dei 29 risultati positivi al test del tampone, riguardano i dipendenti di un ristorante di Vico Equense (Napoli) dove erano stati dei ragazzi di Roma che erano stati in ferie a Capri. La Asl, seguendo il protocollo, ha cercato di contattare i vari clienti per avvisarli della necessità di sottoporsi agli accertamenti sanitari, ma è venuto fuori che nel registro del ristorante c’erano dei nomi inventati. “Quando stanotte abbiamo cercato di individuare alcuni dei clienti – ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – abbiamo scoperto che avevano dato dei dati falsi.

Siamo veramente alla stupidità assoluta”.

De Luca sui nomi falsi nel ristorante

Con gli ultimi dati, il totale dei contagiati in Campania è salito così a 4.955 persone, mentre quello dei tamponi analizzati è di 326.098 (1.546 nell’ultima giornata di analisi). Complessivamente i guariti in regione dall’inizio dell’epidemia sono 4.128 (+1), i deceduti sono invece 434.





Per quanto riguarda l’andamento, in Campania risultano ricoverate con sintomi 27 persone (-2), in Terapia Intensiva ci sono invece 4 persone. Sono 362 (+30) le persone in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 393 (+28). I dati, diffusi nel pomeriggio di ieri, 28 luglio, fotografano la situazione alla mezzanotte precedente.