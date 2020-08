"Mio marito morto suicida per lo shock post terremoto", l'incontro di Conte con una donna di Amatrice.

Il 24 agosto 2016 Amatrice veniva distrutta da un fortissimo terremoto e oggi, a 4 anni di distanza, la ricostruzione del comune laziale è ancora molto lontana. I cantieri ci sono, ma di lavoro ce n’è ancora molto da fare e questo il lungo lockdown non ha di certo aiutato.

In occasione di questo triste anniversario, il Premier Conte è oggi ad Amatrice per portare la solidarietà del governo e, si spera, anche per dare un spinta simbolica affinché il comune possa tornare al più presto alla normalità. Proprio nel corso della sua visita, mentre si dirigeva alla cerimonia religiosa per la commemorazione delle vittime, il presidente del Consiglio è stato fermato da una donna che ha espresso tutta la sua amarezza per i ritardi nella ricostruzione, fornendo poi la toccante storia di suo marito, morto suicida per la shock post terremoto.

Conte ad Amatrice, il racconto di un marito suicida

Nelle immagini dell’incontro riprese da Rai News, la donna invita il presidente a parlare privatamente, nella sua casa, e ha raccontato il suo dramma privato che si aggiunge a quello collettivo: “Mio marito si è suicidato per la depressione da choc traumatico. L’ho trovato io impiccato”.

Conte, visibilmente commosso dal racconto della donna, ha assicurato davanti a tutti i presenti che subito dopo la cerimonia religiosa incontrerà la signora per ascoltare la sua storia in maniera più approfondita e provare a darle un po’ di fiducia in merito al fatto che vicende come quella di sua marito non si ripeteranno più e che Amatrice tornerà presto ad essere come prima.