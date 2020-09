Prodi ha conquistato lo Stelvio con la sua bici all'età di 81 anni con lo scopo di "donare" chilomentri in beneficienza.

L’ex presidente della Commissione Ue Romano Prodi ha deciso di scalare con la bici il Passo dello Stelvio per beneficenza: obiettivo dell’impresa sportiva era raccogliere un milione di chilometri da donare alla Maratona Alzheimer, ricordando il numero di persone affette dalla patologia in Italia.

In bici sullo Stelvio: il gesto di beneficienza di Prodi

Circa 2750 metri di altitudine per raggiungere quota un milione, come il nmero esatto di persone affette proprio da questa patologia in Italia.

“Sono stanco, ma il respiro ha retto benissimo“, ha dichiarato in seguito Prodi.





La maratona

Nonostante il covid, alla fine si è optato per organizzare la manifestazione. Chiunque vorrà contribuire, potrà iscriversi gratuitamente dal sito e dal 19 al 21 settembre raggiungere il passo dello Stelvio in bici o a piedi.

I percorsi chilomentri da ognuno dei partecipanti verrà sommato per raggiungere l’obiettivo del milione di chilometri. All’età di 81 anni Romano Prodi si è messo nuovamente in gioco. Già in passato aveva conquistato la vetta: “Lo avevo già fatto trenta anni fa, da tutte e due le parti, ma ci tenevo a ritornare. E’ stata una giornata bellissima“.

“Siamo grati e felici che il professor Prodi abbia voluto farci questo regalo, la nostra iniziativa non poteva avere esordio migliore“, ha dichiarato Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer.