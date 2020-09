Continua l'inchiesta sui fondi della Lega e spunta una fiduciaria panamense in Svizzera. I magistrati hanno avviato una rogatoria nel Paese elvetico.

Proseguono le indagini sui fondi della Lega, che hanno portato all’arresto di tre commercialisti. I magistrati hanno avviato una rogatoria in Svizzera per seguire i flussi del denaro e chiarire quale fosse la destinazione finale. Intanto spunta una fiduciaria panamense basata nel Paese elvetico.

Fondi Lega, fiduciaria panamense in Svizzera

Continua l’inchiesta per chiarire il passaggio dall’Italia alla Svizzera di parte degli 800 mila euro incassati dalla vendita dell’immobile di Cormano per la Lombardia film commission. In particolare, si indaga sulla transizione su una fiduciaria panamense in Svizzera.

Le indagini per il momento hanno portato agli arresti domiciliari tre commercialisti vicini alla Lega.

Per il pm Stefano Civardi e l’aggiunto Eugenio Fusco, l’operazione sarebbe avvenuta servendosi di fondi pubblici, dispersi poi in vari rivoli. Ora si cerca di capire quali siano le società coinvolte e su quali conti siano rimbalzati.

A luglio era stato arrestato Luca Sostegni, 62 anni, ritenuto il prestanome dei tre professionisti, accusato di estorsione e in procinto di fuggire all’estero. Nel corso degli interrogatori, Sostegni ha dichiarato di essersi occupato come prestanome solo di una parte delle transazioni, quelle già individuate nelle indagini, e che a capo delle operazioni, a lui sconosciute, c’era il commercialista Scillieri.

Sostegni, inoltre, ha ammesso il suo coinvolgimento nella vicenda riguardante il capannone di Cormano, ma ha detto di non essere al corrente degli altri flussi di denaro sui quali la Procura sta ancora indagando. Nelle prossime settimane potrebbe essere ancora ascoltato dai pm.



Intanto Giancarlo Giorgetti ha commentato la notizia dell’arresto dei tre commercialisti. “Conoscendoli io ho fiducia in loro e quindi ho fiducia nella giustizia“, sono state le sue parole.