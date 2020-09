Berlusconi, migliorano le condizioni: ipotesi dimissioni

Le condizioni di Silvio Berlusconi stanno migliorando. Il leader di Forza Italia è ancora ricoverato in ospedale ma le dimissioni sono imminenti.

Dopo l’infezione da Coronavirus e il ricovero al San Raffaele, le condizioni di Silvio Berlusconi sono in fase di miglioramento. Il presidente di Forza Italia potrebbe essere dimesso all’inizio di questa settimana, probabilmente tra la giornata di lunedì 14 e martedì 15 settembre.

Alberto Zangrillo ha parlato di un “quadro clinico generale confortante”. Se l’evoluzione clinica continua verso questa direzione, le dimissioni sono vicine.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

Se le condizioni di Silvio Berlusconi continuano a migliorare non dovrebbero esserci rinvii per le sue dimissioni. Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha spiegato di aver sentito Berlusconi telefonicamente e lo ha definito “vivo e pulsante“. “Si stupiva del fatto che lo tenessero ancora in ospedale, gli ho ricordato che ha avuto il Covid e, quindi, deve avere la pazienza necessaria a guarire” ha spiegato la Bernini.

Il presidente di Forza Italia “sta bene” ed è pronto a tornare a casa dopo questo ricovero.





Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è intervenuto da Bari ad un evento elettorale con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, spiegando di portare il saluto di Silvio Berlusconi, che aveva appena sentito telefonicamente.

“Lentamente sta migliorando ma non voleva far mancare il suo sostegno a Raffaele Fitto, lui è vicino alla Puglia. Facciamogli un applauso, lo deve sentire fino a Milano. Per lui e per noi Bari, la Puglia e il meridione hanno sempre rappresentato una priorità” ha dichiarato Tajani. Le dimissioni di Silvio Berlusconi arriveranno quasi sicuramente all’inizio di questa settimana.