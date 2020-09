L'epidemiologo, celebre a livello internazionale, è conosciuto per la guida della task-force sanitaria per il coronavirus nella Regione Puglia.

Il riconfermato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha già indicato in Pier Luigi Lopalco l’assessore alla Sanità nel corso della sua prossima giunta. Lo ha fatto nella mattina del 22 settembre alle 11:40 a Bari, nel corso di una conferenza stampa tenutasi dinanzi alla sede del Dipartimento Politiche della Salute.

Professore universitario ed epidemiologo conosciuto a livello globale, Lopalco è nato a Mesagne, ma è cresciuto e ha studiato a Lecce prima di iniziare la sua carriera universitaria culminata con la professione di docente.



Lopalco assessore: “Difficile trovare le parole”

Pier Luigi Lopalco ha commentato il suo successo politico, con le seguenti dichiarazioni riportate da Lecce Prima: “Per me è molto difficile trovare le parole in questo momento. Cambierà molto poco tra quello che facevo prima e quello che riprenderò a fare da oggi. Siamo in un momento delicato, quello della riapertura delle scuole. Ci siamo preparati per questo. La nostra regione sta offrendo una buona prova, siamo in una fase di circolazione virale che possiamo definire modesta.

Insistiamo perché anche i cittadini facciano la loro parte, noi come sanità pubblica facciamo la nostra”.

Oltre 14.000 voti ottenuti a Bari

All’inizio della primavera, con l’inizio della pandemia da coronavirus, Michele Emiliano ha chiamato Pier Luigi Lopalco a coordinare la task-force sanitaria. Nel corso della stagione estiva, il presidente della Regione Puglia a convinto l’epidemiologo a partecipare alla competizione elettorale. Alla fine, Lopalco ha ottenuto 14.656 voti nella circoscrizione di Bari.

È da precisare come Lopalco fosse candidato anche nelle province di Lecce e Foggia.