È stato sanzionato il sottufficiale dei Carabinieri accusato essere coinvolto nel noto episodio del citofono che ha avuto come protagonista Salvini.

Nella giornata del 22 settembre sono arrivate le prime conseguenze formali a seguito dell’ormai noto episodio in cui Matteo Salvini suonò al citofono di un presunto spacciatore durante la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna del gennaio scorso.

È stato infatti sottoposto a provvedimento disciplinare il sottufficiale dei Carabinieri accusato di aver fatto da tramite tra il leader della Lega e la donna che indicò il portone del quartiere Pilastro di Bologna. La colpa dell’agente sarebbe infatti quella di aver infangato l’immagine dell’Arma.