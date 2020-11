Tra gli oratori che interverranno sul palco degli Stati Generali del M5s ci saranno Di Maio, Fico e Conte, ma non Casaleggio e Beppe Grillo.

Nella giornata del 12 novembre sono state terminate le votazioni per la scelta dei 30 oratori che interverranno sul palco degli Stati Generali del M5s, previsti per domenica 15. Tra essi ci saranno Luigi Di Maio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista, mentre non saranno presenti Davide Casaleggio e il fondatore Beppe Grillo.

Durante la cerimonia parteciperà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che secondo alcune fonti dovrebbe intervenire soltanto per un breve saluto.