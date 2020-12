Salvini vuole incontrare Conte: “Dal centrodestra c’è apertura”

"Il blocco degli spostamenti a Natale è inutile", Salvini vuole incontrare Conte.

Il centrodestra apre al dialogo con il governo, lo fa con il suo leader, Matteo Salvini, che nella serata di ieri, 10 dicembre, ha chiamato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per sottolineare la volontà di confronto sugli importanti temi al centro del dibattito parlamentare.

Salvini vuole dunque incontrare Conte e sul tavolo c’è il Recovery fund, per il quale è stato trovato un accordo al Consiglio Ue tra i leader, c’è la riapertura della scuole a gennaio e c’è il tema degli spostamenti durante il periodo delle festività natalizie.

Salvini vuole incontrare Conte

Il leader del Carroccio vorrebbe porre al centro della discussione con l’esecutivo proprio le decisioni prese per gli spostamenti durante le giornate del 25, 26 dicembre e dell’1 gennaio.

Salvini sa bene che la questione divide anche all’interno della maggioranza e, ricoprendo il ruolo di oppositore responsabile, proverà a portare a casa una vittoria in tal senso. Con Conte il leader della Lega ha già parlato anche faccia a faccia in Senato in un breve confronto che non è di certo passato inosservato.

Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte. Gli ho ribadito la necessità di modificare i divieti di spostamento tra comuni per Natale, che sono assurdi, ingiustificati e inutilmente penalizzanti per la maggioranza degli italiani che non vive nelle grandi città. pic.twitter.com/jok5gkehTt — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 10, 2020

È stato lo stesso Salvini ha riferire il contenuto di quella conversazione. “Ieri in Senato mi sono fermato a parlare brevemente con Conte – ha scritto su Twitter – Gli ho ribadito la necessità di modificare i divieti di spostamento tra Comuni per Natale, che sono assurdi, ingiustificati e inutilmente penalizzanti per la maggioranza degli italiani che non vive nelle grandi città”. E ancora: “È una richiesta che non viene solo dalla Lega ma anche da regioni e comuni, compresi molti di centrosinistra.

Al di là di simpatie o antipatie politiche, credo sia una questione di BUONSENSO, le famiglie italiane aspettano buone notizie”. L’ulteriore conferma di apertura al confronto arriva da un’intervista che il capo dell’opposizione ha rilasciato al Corriere della Sera nella quale ha detto: “Ho proposto a Conte di incontrarci nei prossimi giorni. Per dirgli che noi ci siamo. Siamo pronti al dialogo”.