Reduce dal ricovero di oggi pomeriggio a seguito di un’aritmia cardiaca, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha commentato la situazione politica italiana di queste ultime ore, dichiarando di essere più preoccupato per la crisi che per le sue condizioni di salute.

L’ex premier è attualmente ricoverato presso il Centro cardio toracico del Principato di Monaco, su decisione del suo medico personale Alberto Zangrillo che ha ritenuto troppo rischioso il trasporto fino al San Raffaele di Milano.



Berlusconi sulla crisi di governo

Nella sua dichiarazione, Berlusconi ha affermato di avere dei timori che la crisi della maggioranza possa aggravare la situazione economico-sociale del Paese: “Qualunque sia la soluzione è necessario attuarla al più presto, senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo.

[…] Non sono preoccupato per le mie condizioni di salute, ma per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre malattie e degli italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima. Mi preoccupo del rischio che la crisi politica aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento difficile”.

Le condizioni dell’ex premier

Raggiunto dall’Ansa, il medico personale dell’ex premier Alberto Zangrillo ha spiegato ai giornalisti il motivo per cui Berlusconi è ricoverato a Monaco – nei pressi della residenza della figlia primogenita Marina – e non in Italia: “Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento. […] Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia“.