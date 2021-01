Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta con un post su Facebook per parlare della riapertura delle scuole

Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta tramite un post su Facebook per far sapere l’opinione del comitato tecnico scientifico sul tema della apertura della Scuola. “Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito, su richiesta del Ministero della Salute, per esprimersi sul rientro in classe di studentesse e studenti delle scuole superiori, previsto dal Governo”, ha dichiarato.

Scuola, Azzolina: “Apertura è atto dovuto”

“Ne è emerso un parere molto netto – ha continuato il Ministro -. Il Cts ha ricordato che le scuole hanno un ruolo limitato nella trasmissione del virus. E ribadito – non è la prima volta che lo dice – che l’assenza prolungata da scuola può provocare conseguenze gravi nei ragazzi, per gli apprendimenti e per la sfera emotiva e relazionale.

Infine: “Queste valutazioni rappresentano una guida chiara che mi auguro possa garantire a scuole e studenti le certezze di cui hanno bisogno.

Il rientro in classe è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri giovani”.

Solo qualche giorno prima, la Azzolina aveva dichiarato: “Decideranno le Regioni quando riaprire le scuole visto che hanno il potere di farlo e lo hanno dimostrato.

Come Governo abbiamo posto in essere tutto ciò che poteva garantire la riapertura delle scuole abbiamo lavorato a dicembre insieme ai prefetti città per città, ci sono piani per gli ingressi nelle scuole con orari scaglionati, con più mezzi anche di trasporto, anche quest’estate abbiamo lavorato su distanziamenti e più personale: sono tutte azioni reali per riportare i nostri studenti nelle scuole”.