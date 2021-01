Si sono concluse le consultazioni con Roberto Fico. Fornaro (Leu): "Ripartenza leale con Conte, non si pongano veti"

Dopo aver terminato il giro di consultazioni con le forze politiche, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico il mandato esplorativo per verificare la presenza di una maggioranza solida che possa sostenere un nuovo governo. Il presidente della Camera dovrà riferire al capo dello Stato entro martedì 2 febbraio.

Gli incontri sono iniziati alle 16, con l’arrivo della delegazione del Movimento 5 Stelle guidata da Vito Crimi. Sono seguiti alle 17:20 il Partito Democratico, alle 18:40 Italia Viva e alle 20 Liberi e Uguali.

Renzi: “Disponibili a un accordo”

L’intervento di Matteo Renzi al termine del colloquio con il presidente della Camera: “La scelta del mandato esplorativo a Fico permette di fare un confronto sui contenuti che Iv chiede da tempo.

Non è una discussione tra singoli interessi di parte ma sul futuro del Paese, su come spendere i soldi del Next Generation Eu e su come affrontare l’emergenza della vaccinazione. Il vaccino è l’unica strada per uscire dalla situazione in cui siamo. Non servono le primule come non servivano i banchi a rotelle. Serve un investimento in sanità. Abbiamo proposto al presidente di verificare la possibilità di accordo sui temi che Iv ha sottolineato – molti sono divisivi, lo sappiamo, ma tutti decisivi – dalla scuola alle piccole e medie imprese, la riforma del terzo settore, la casa e il tema del disagio sociale, la povertà in aumento.

Non servono riunioni notturne fino all’alba e provvedimenti che arrivano di notte. Serve un provvedimento scritto che chiarisca chi fa cosa. Italia Viva preferisce un governo politico a uno istituzionale – su cui pure abbiamo dato disponibilità – e siamo pronti a fare tutto nelle prossime ore per trovare gli opportuni accordi“.

“Abbiamo sempre detto che i nomi vengono dopo i contenuti. Per questo non ne abbiamo discusso con il presidente Fico” risponde Renzi a chi gli chiede se Italia Viva ha posto il veto sul nome di Giuseppe Conte.

Bellanova: “Priorità all’interesse del Paese”

Mentre è ancora in corso a Montecitorio l’incontro tra il presidente Fico e la delegazione di Italia Viva e del Partito Socialista, l’ex ministro Teresa Bellanova twitta: “Ancora una volta ribadiamo: per Italia Viva la priorità è l’interesse del Paese“.

A @Montecitorio per le consultazioni con il presidente Roberto Fico. Prosegue il confronto per la verifica di una maggioranza politica in parlamento. E ancora una volta ribadiamo: per @ItaliaViva la priorità è l'interesse del paese.

Pd: “Chiediamo un confronto costruttivo”

“Abbiamo ribadito al presidente Fico la disponibilità a contribuire alla scrittura di un programma con le forze che hanno votato la fiducia e che hanno supportato l’ultimo governo” ha riferito al termine dell’incontro il segretario dem Nicola Zingaretti. “Vogliamo continuare a far prevalere il bene comune per il Paese, che in questo momento coincide con la necessità di far nascere un governo. Crediamo che ci siano le condizioni per farlo“.

La delegazione del Partito democratico ha indicato al presidente Fico “una prima agenda di temi che sarà importante affrontare, riprendendo anche quei tavoli di lavori che partirono il 5 novembre 2019 e che hanno rappresentato una base di incontro tra le diversità. I temi I temi sono in parte quelli conosciuti” ovvero “l’attuazione del Next Generation Eu e delle riforme collegate; la riforma fiscale; la riforma della giustizia; un pacchetto di riforme istituzionali, a partire da quella parlamentare; politiche attive sul lavoro per non lasciare sole le persone in questa fase di transizione; il tema delle infrastrutture sociali a partire dal sistema sanitario; il tema del commercio, del turismo, del terziario, un pilastro della nostra economia duramente colpito dalla pandemia e che andrà ripensato. Facciamo un appello affinché tutti siano collaborativi, non possiamo sbagliare“.

#MandatoEsplorativo: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @pdnetwork.

M5s: “Conte scelta indiscutibile”

Queste le parole di Crimi al termine dell’incontro: “Con il presidente Fico abbiamo avuto un colloquio approfondito. Abbiamo posto l’esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi e sottoscritto da tutte le forze politiche che vogliono farne parte. Abbiamo ribadito che la figura di Giuseppe Conte come premier è una scelta indiscutibile. Riteniamo che con lui si possa fare ancora un grande lavoro. Dobbiamo riprendere alcuni lavori, a partire dalle riforme istituzionali intorno al taglio dei parlamentari che hanno avuto uno stop“. Il Movimento chiede poi di concentrarsi sui temi comuni a tutta la maggioranza e non su quelli divisivi come il Mes. “Abbiamo ribadito – continua Crimi – che siamo disposti ad affrontare questa sfida” con le forze che compongono l’attuale maggioranza.

#MandatoEsplorativo: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @Mov5Stelle.

Consultazioni i Fico: il calendario

Nella giornata successiva, domenica 31 gennaio, Fico incontrerà invece alle 10 il neo nato gruppo degli europeisti, alle 11:20 le Autonomie del Senato, alle 12:40 il gruppo Misto della Camera e alle 14 quello del Senato.

#MandatoEsplorativo, domenica 30 gennaio, seconda giornata di consultazioni del Presidente della Camera @Roberto_Fico con le delegazioni delle forze politiche di #Camera e #Senato

L’obiettivo del mandato esplorativo

Queste le parole di Fico al termine dell’incontro con il Capo dello Stato che ha ringraziato per la fiducia: “Mi ha dato un incarico esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo. Nei prossimi giorni avrò un confronto con queste forze politiche”.

L’obiettivo sarà quindi quello di verificare il sostegno ad un eventuale Conte ter, che sarà sicuramente garantito da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Liberi e Uguali, Autonomie, nuovo gruppo europeista e diversi appartenenti al Misto. Resta ancora tutta da chiarire la posizione di Italia Viva, che aveva manifestato la volontà di veder affidato il mandato esplorativo a Fico e non a Conte.

Matteo Renzi si è per il momento limitato a definire saggia la scelta di Mattarella che il suo partito “onorerà lavorando sui contenuti dicendo no alla caccia al parlamentare e al populismo e sì alle idee e alla politica“.

Leu: “Ripartenza leale con Conte”

Il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro ha evidenziato come in una coalizione si debba stare con “spirito leale” affermando che: “Non è accettabile che ci sia una parte che ha diritti e doveri, che si muove con responsabilità, e altri solo diritti. In una coalizione si sta in spirito leale e nella ricerca di soluzioni condivise”. Il capogruppo Fornaro ha poi ricordato come sia importante “Rafforzare sanità e la dignità del lavoro”.

Fornaro ha poi proseguito parlando di quali contributi sarebbero disponibili ad apportare al Governo: “Siamo disponibili a dare un contributo leale e costruttivo di idee perché questo governo sappia affrontare e vincere tre sfide che abbiamo davanti: la rivoluzione digitale, la rivoluzione ambientale e più giustizia sociale”

Infine Liberi e Uguali hanno rinnovato la volontà di proseguire con una “Leale ripartenza con il Governo Conte”. Proprio su questo punto Fornaro ha evidenziato come in tal senso non hanno posto veti.