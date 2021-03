Il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha incontrato il Premier Draghi Palazzo Chigi.

A Palazzo Chigi ha avuto luogo l’incontro tra il capo della Protezione Civile Curcio e il Presidente del consiglio Mario Draghi. Sul piatto dell’incontro la campagna vaccinale attualmente in corso. Proprio in queste ultime ore l’Italia da questo punto di vista l’Italia sta attraversando la sua fase più critica con l’AIFA che ha sospeso in via precauzionale l’utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il suolo nazionale alla luce delle morti degli ultimi giorni.

Covid, Curcio incontra Draghi

Un incontro cruciale quello che ha avuto luogo a Palazzo Chigi dove il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha incontrato il Premier Mario Draghi. Sul piatto dell’incontro la campagna vaccinale in corso che sta avendo in queste ore a seguito dei risvolti particolarmente critici dovuti all’ inoculazione delle fiale di AstraZeneca portando nei casi più gravi al decesso.

Proprio quanto è accaduto in questi ultimi giorni e alla luce degli ultimi decessi avvenuti in Italia che ha portato allo stop prima limitato alle regioni, poi su tutto il suolo nazionale con AIFA che ha deciso di sospendere le fiale di AstraZeneca in attesa di un responso da parte di Ema.

Speranza: “Attendiamo decisione di Ema”

Poco prima del verdetto da parte di AIFA, il ministro della Salute Speranza ha avuto un colloquio con il Premier Draghi: “Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema”.