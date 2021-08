Pomeriggio 5, Barbara D’Urso annuncia le novità: “Niente più opinionisti, poltrone e divani”

Pomeriggio 5, Barbara D'Urso svela le novità del talk pomeridiano di Canale 5: "Meno gossip e opinionisti, più realtà e informazione".

Pomeriggio 5, parla Barbara D’Urso: la conduttrice campana svela le novità del talk pomeridiano di Canale 5.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: “Ci saranno novità”

In arrivo, da lunedì 6 settembre, la nuova stagione di Pomeriggio 5, il talk condotto da Barbara d’Urso che compie ormai 13 anni.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice campana ha spiegato quali saranno le novità che si vedranno lungo la stagione 2021/2022.

Non saranno poche: i vertici Mediaset spingono per un’informazione più ‘pura’, con meno gossip e meno opinionisti ‘naif’.

Pomeriggio 5, novità: nuova grafica e nuova sigla

La conduttrice partenopea racconta che ci sarà una nuova grafica, che lo studio sarà in parte modificato, e non mancherà una nuova sigla.

Il programma “sarà più aperto alla realtà e all’informazione”, spiega Barbara. “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti”.

Pomeriggio 5, novità: “Via gli opinionisti”

Gli ospiti non mancheranno, dunque, sia in studio, sia in collegamento, e avranno il compito di commentare con la conduttrice la cronaca, “prevalentemente attualità“.

Del gossip e della schiera di opinionisti che siamo sempre stati abituati a vedere nei salotti ‘d’ursiani’ non dovrebbe esserci più traccia.