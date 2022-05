Pomeriggio 5, lite furiosa tra Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti: cosa è successo

"Non bisogna mai dimenticare i medici” ; "Sei il nulla"... queste sono solo alcune delle parole volate tra Ivano Michetti e Cecchi Paone a Pomeriggio 5.

A Pomeriggio 5 nello studio di Barbara D’Urso è scoppiata una lite a dir poco accesa tra l’opinionista Alessandro Cecchi Paone e Ivano Michetti dei Cugini di campagna. Il cantante in particolare è tornato a parlare dell’episodio del coma e di come in quell’occasione ebbe la visione della Madonna del Pozzo.

Una condivisione questa che è stata criticata duramente dallo stesso opinionista: “Ivano non dice mai che lui è salvo grazie ai medici, non alla Madonnina del Pozzo!”. Immediata la replica di Michetti che si è scagliato contro quest’ultimo.

Lite a Pomeriggio 5, Ivano Michetti si scaglia contro Alessandro Cecchi Paone

Ivano Michetti ha risposto in modo netto. Rivolgendosi ad Alessadro Cecchi Paone ha replicato: “Hai finito di parlare e basta, stai zitto! Hai guadagnato questi 20 euro che ti dà Barbara, altrimenti non potresti nemmeno lavorare!”.

Interviene Barbara D’Urso

Nel bel mezzo della lite ad un certo punto è intervenuta anche Barbara D’Urso che ha cercato di calmare le acque. Ha quindi provato a rassenerare Ivano: “Non devi arrabbiarti e non devi urlare!”. Detto ciò anche affermato di essere d’accordo con Alessandro Cecchi Paone per ciò che riguarda l’operato dei medici ecc., ma che è comunque fondamentale rispettare anche chi è credente e pensa di aver visto la Madonna.