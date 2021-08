Pompei, scoperta nuova tomba: corpo semi mummificato all’interno

A Pompei è stata scoperta una nuova tomba con all'interno un corpo semi mummificato. Si tratta di una tomba molto particolare.

Scoperta tomba a Pomperi: contiene un corpo parzialmente mummificato

Una scoperta davvero straordinaria quella del Parco Archeologico di Pompei. Una tomba molto particolare, con una camera per l’inumazione in un periodo in cui nella città i corpi venivano incenerati. All’interno della tomba è stato trovato il corpo del defunto, parzialmente mummificato. Presente anche un’iscrizione che va a confermare che nei teatri della colonia romana si recitava anche in lingua greca. “Pompei non finisce di stupire, è orgoglio Italia” ha dichiarato il ministro Franceschini.