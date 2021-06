Pompiere interviene dopo un incidente stradale e scopre che la vittima è la figlia di 21 anni

Il pompiere stava lavorando come di consueto quando davanti ai propri occhi si è trovato la figlia ormai senza vita: la ricostruzione dell’incidente.

Durante l’orario di lavoro come vigile del fuoco è intervenuto in uno dei consueti interventi quotidiani, ma quando è arrivato sul luogo dell’incidente ha scoperto che la vettura coinvolta era quella del fidanzato della figlia. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

L’episodio è accaduto in Galles.

Vigile del fuoco scopre la figlia morta in un incidente

Adrian Smith è un pompiere in servizio intervenuto con la propria squadra di lavoro dopo aver ricevuto una chiamata d’emergenza. Giunto sul posto la scoperta della figlia 21enne senza vita. La tragedia è avvenuta domenica 13 giugno e ha coinvolto tre autovetture.

Figlia morta in incidente, la situazione

La vettura ribaltata a causa dell’incidente è stata trovata a ridosso di una curva: apparteneva al fidanzato della figlia Elle.

La giovane infermiera tirocinante è deceduta a causa del violento impatto. I due stavano rientrando dalla località marittima di Broadhaven che si trova nel Pembrokeshire.

Incidente mortale, figlia del pompiere morta

La ragazza stava rientrando nella casa vicino Camrose proprio mentre suo padre era di turno con la squadra di vigili del fuoco. Intanto un collega dell’uomo ha commentato agli organi d’informazione quanto accaduto. “Non si può immaginare come deve sentirsi Adrian.

È il peggior incubo di ogni soccorritore scoprire che tuo figlio è una vittima”.

La polizia ha dichiarato che la giovane Ella è morta sul colpo nella strada di campagna che si trova ad Havenfordwest: il bilancio dell’incidente parla di una vittima e di tre persone ferite in modo grave. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulla dinamica, ma la polizia ha chiesto comunque di aiutare le indagini fornendo eventuali riprese video dell’impatto.

