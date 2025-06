Roma, precipita in una botola in un minimarket: 26enne trasportata d'urgenza ...

Andare a fare la spesa può trasformarsi in un incubo, è quello che è successo a una donna di 26 anni che, mentre faceva la spesa in un minimarket a Roma, in zona Prati, è caduta in una botola, profonda tre metri, lasciata aperta e non, a quanto si apprende, segnalata.

Il minimarket è gestito da un cittadino bengalese. Sul posto, oltre ai soccorsi, è giunta la Polizia, che ha subito avviato tutte le verifiche sulla sicurezza del locale e sulla responsabilità del gestore su quanto accaduto.

Roma, Precipita in una botola mentre fa la spesa al minimarket: 26enne ricoverata in codice rosso

La 26enne precipitata in una botola, profonda tre metri, all’interno di un minimarket in zona Prati a Roma, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santo Spirit. La giovane avrebbe riportato diversi traumi a seguito della caduta. Come detto la Polizia ha aperto le indagini per capire cosa sia successo esattamente e capire se ci siano o meno responsabilità da parte del gestore del minimarket.