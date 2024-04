La notizia della morte di Gianbattista Intini ha lasciato un profondo vuoto nella comunità dell’Oltrepò Pavese, dove era molto conosciuto. L’industriale faceva parte della famiglia fondatrice dell’azienda Bitolea, poi diventata Itelyum Purification, leader nel settore della produzione di solventi.

Precipita con l’elicottero

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo si trovasse a bordo del suo ultraleggero, diretto verso l’aviosuperficie di Spessa Po in provincia di Pavia, quando avrebbe verosimilmente perso il controllo del velivolo precipitando tra i vitigni sulle colline di Fusina. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno visto l’elicottero cadere. Il 73enne era solo a bordo.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13, nel comune di Golferenzo, nei prezzi della strada provinciale 153. Sul posto sono immediatamente intervenuti si sanitari del 118, ma per il pilota non c’era più nulla da fare. Il caso è stato affidato ai carabinieri di Stradella, che dovranno cercare di fare luce sulla vicenda.

Incidente sulle Alpi svizzere

Appena pochi giorni prima si era consumata un’altra tragedia in volo. Martedì 2 aprile un elicottero adibito all’eliski si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, dove avrebbe dovuto atterrare per far scendere le persone a bordo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ciò che è certo è che il mezzo è scivolato per poi precipitare. Il bilancio delle vittime è di tre morti e tre feriti.