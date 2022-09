Precipita dalle montagne russe: 26enne in fin di vita dopo un volo di 9 metri

In Australia, una ragazza di 26 anni è caduta dalle montagne russe di una sagra e ha fatto un volo di 9 metri: Shylah è in fin di vita

Una ragazza di 26 anni, di nome Shylah Rodden, ha avuto un drammatico incidente alla famosa sagra Royal Show di Melbourne, in Australia. Shylah è caduta dalle montagne russe facendo un volo di nove metri.

Australia, 26enne cade dalle montagne russe: ragazza in fin di vita

Shylah Rodden ha fatto un volo di nove metri dopo essere caduta dalle montagne russe della sagra di Royal Show, a Melbourne. L’attrazione da cui la ragazza è caduta si chiama ‘The Rebel Coaster‘ e Shylah si è sporta troppo da essa per provare a recuperare il suo cellulare che era finito sulle rotaie. La ragazza, prima di finire al suolo è stata sbalzata in alto di diversi metri.

Il racconto dei presenti e l’arrivo dei soccorsi

Uno dei testimoni ha raccontato sui social network quanto è accaduto: “Abbiamo sentito un forte rumore, poi abbiamo visto quella ragazza al suolo. Era in una pozza di sangue in attesa che arrivasse l’ambulanza.” Gli altri passeggeri dell’attrazione sono rimasti su di essa per diverse ore, prima di poter scendere. I sanitari sono giunti presto sul posto e hanno trasportato la ragazza in ospedale, dove ora sta lottando strenuamente tra la vita e la morte.