Una mattina di panico e preoccupazione ha scosso la tranquilla zona di Salvano, piccola frazione del comune di Fermo, quando un ragazzo di soli 13 anni è precipitato dal secondo piano di una palazzina. Il drammatico evento è avvenuto poco dopo le 7.30, quando il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi. La corsa contro il tempo è iniziata per evitare il peggio.

Precipita dal secondo piano a 13 anni: corsa disperata in ospedale

Un ragazzino di 13 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione, situata al secondo piano di un edificio. L’incidente si è verificato questa mattina, lunedì 28 aprile, intorno alle 7.30, causando un immediato intervento dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati prontamente gli operatori del 118 con la Croce Verde di Fermo, insieme ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le condizioni del ragazzo sono gravi, e si sta cercando di fare luce su come si sia verificata la caduta.

Precipita dal secondo piano a 13 anni: le condizioni del giovane

Secondo le prime indiscrezioni, il ragazzino avrebbe subito gravi ferite agli arti inferiori, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona per ulteriori accertamenti. Nonostante le sue gravi condizioni, il giovane sarebbe rimasto cosciente durante tutto il trasporto.